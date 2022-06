ISW: Kreml korraldab Ukraina invasiooni eest vastutavate komandöride seas uut puhastust

Serdjukovi asemel hakkab dessantlasi juhtima kindralpolkovnik Mihhail Teplinski. „Ukraina allikad teatasid juba 17. juunil, et Kreml vallandas Serdjukovi invasiooni käigus üles näidatud viletsate tulemuste ja langevarjurite kantud suurte kaotuste eest, ent ISW ei saanud seda siis kinnitada,“ märkis instituut. „Mitmed allikad vahendavad lisaks vastukäivaid väiteid, et välja on vahetatud ka Lõuna väejuhatuse komandör ja kogu invasiooni üldjuht, armeekindral Aleksandr Dvornikov.“