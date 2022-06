Simmo Saar Kallase avaldusest: narratiivile „Eesti on kaitstum kui eal varem“ lisandub tõsiasi, et oleme ka aastakümnete suurimas ohus

Usun, et mitte ainult siinkirjutaja pole nõus peaminister Kaja Kallase hinnanguga, et peale pooleaastast putinlaste okupatsiooni pole NATO liitlastel enam suurt midagi vabastada. Samas tuleb aru saada, et NATO kaitseplaanid on siiski alliansipõhised ning eeldavad, et liikmesriigil on võimekus esialgne löök vastu võtta.