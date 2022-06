PÄEVAKOMMENTAAR | Karoliina Vasli: Kallas ei mõista, et Eesti hävingu jutt võib ju välismaal töötada, aga hirmutab kaasmaalasi

Kallas teatas eile, et olemasolevad NATO kaitseplaanid ei kõlba kuhugi. „See tähendaks meie riigi ja kultuuri täielikku hävitamist,“ rõhutas Kallas Financial Timesi vahendusel. Ta tõi näitena, kui suurt kahju on tehtud Euroopa mõistes suurriigile Ukrainale üksnes 120, mitte 180 päevaga nagu Eesti puhul võiks lubada.