Jaanus Karilaid peaministri avaldusest: ainult Isamaa, EKRE ja Keskerakond suudaksid kaitsevõimesse tuua pöörde

Jakob Hurt ütles kõnes „Meie koolitatud ja haritud meestest“ (1870) välja kuldaväärt mõtte: „Iga haritud rahvas on üks elav liigendatud olemus, kui tarvilised liikmed kõik temas eneses leitavad, mitte mujalt karguks laenatud. Niisugused rahva liikmed on tema mitmesugused seisused ja ametid. Need peavad igal rahval iseenesest rahva kehast välja kasvama, kui keegi rahvas täit jõudu elada tahab ja mitte sellega rahul ei või olla, et teda ikka teised peavad juhatama, lükkama, tõstma, kaitsma, et iseenesest sammugi edasi ei saa tehtud.“