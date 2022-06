Põhja-Keenias, kus ma üles kasvasin, karjatavad inimesed kuivadel karjamaadel veiseid. Maa on neile kogukondadele peamine elatusallikas ning karjatamine osa kultuurist ja identiteedist. Karjakasvatajatel on ütlus: „Meie maa on koht, kuhu meie nabanöörid on maetud.“