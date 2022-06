SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene kahuriliha on kaotanud juba 55% koosseisust

Kuuldavasti on Venemaa suutnud oluliselt tõsta Sjevjerodonetskis õhutõrjevõimekust, paigaldades sinna süsteemi S-300V4. Ukraina pool olevat hakanud nüüd kaotama seal droone arvestataval määral ja see omakorda muudab keerukamaks tulejuhtimise suurtükkide jaoks, aga just täpsem suurtükituli on olnud seal piirkonnas Ukraina jaoks siiani eeliseks. Ka olevat Venemaa pool suutnud oluliselt tõsta n-ö suurtükiduellides vastase suurtükkide asukoha määramise täpsust, mis on loonud ukrainlaste jaoks täiendavaid probleeme. Samas tuleb edu Venemaa poole jaoks suurte kaotuste hinnaga ning mitmete sõjandusekspertide hinnangul Venemaa nii pikalt jätkata ei suuda.