Mari-Vivian Ellam: ei ole võimalik jääda umbkeelseks, kui neli aastat järjest viis päeva nädalas toimub õpe eesti keeles

Meil ei ole vaja seda, et eesti ja vene lapsed õpiksid koos. Ma ei ütle, et me peaks selle ära keelama, aga ma ei näe selle taotlemisel mingit mõtet. Kui klassis või lasteaiarühmas on suur hulk muu kodukeelega lapsi, siis suheldakse oma emakeeles ja mingit lõimumist niikuinii ei toimu. Seda räägivad lasteaia- ja kooliõpetajad ning ka sellistes lasteaedades-koolides õppinud lapsed ise.