KOLUMN | Liisa Pakosta: lapsetoetuse suur küsimus ja väikse beebi lennukipilet

Teoreetiliselt ei saa seda välistatuks pidada, praktikas nii palju raha pole isegi kõiki makse tõstes võimalik välja maksta ja lisaks on naisel jäänud elada veel rohkem kui pool elu pärast lapsetoetuste lõppu. Seega on suureks küsimuseks ikkagi see, kuidas korraldada ühiskonnas elu nii, et lapse sünd ei tähendaks naistele pikaajalist majanduslikku kaotust.