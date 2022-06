SÕJARAPORT | Igor Taro: Vene laskemoonaladude plahvatama panemine on Ukraina ainus tõhus võimalus kahandada mürsuvarude vahet

Severodonetski operatiivsuunal on olukord keeruline, kuid vene okupantide pealetung Lõssõtšanskist lõunas on hetkel pidurdatud. Samuti püsib kaitse Izjumi-Slovjanski suunal. Seni on lahing Severodonetski piirkonnas andnud Ukrainale täiendavad 50 päeva, võrreldes sellega, mida kavandasid seltsimehed Kremlis – iga päev oli kaotuste statistikas 100-300 okupanti ning lisaks kümneid ühikuid tehnikat. Ja seejärel ei kontrolli vene armee veel sugugi täielikult Luganski oblastit.