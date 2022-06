Toomas Alatalu Putini ja Lukašenka sobingust: tuumasõda ei tule. Neil on teised eesmärgid

Rahvusvaheline elu on pinget täis ja käib selge kahevõitlus – kes teist poolt rohkem hirmutab enne vastase suurleeri kogunemist. See, et tippkohtumisi peetakse suvel, on vana traditsioon. See, et neid peetakse võidu, on suhteliselt värske komme, sest selge jagunemine kaheks leeriks algas Ukraina sõjaga 2014. aastal, kui G8st sai taas G7, ja süvenes nüüdse suure sõjaga.