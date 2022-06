Venemaa eskaleerib NATO kohtumise eel Ukraina sõda

Tabati kortermaja ja lasteaeda

Donbassi kaitsvate vägede taandumisega on ukrainlased seni suutnud vältida kõige halvemat valikut ehk sissepiiramist. Sjevjerodonetskist lõunas asuvas Zolote katlas langes siiski vangi kümneid Ukraina sõdureid, keda näidati RIA Novosti vahendusel Vene vaatajatele. „Küsimus on selles, et kui venelastel õnnestub Luhanski tasku sulgeda, siis kas neil jätkub ründehoo jätkamiseks uusi reserve ja logistilist toetust,“ arutles Austraalia erukindralmajor Mick Ryan.