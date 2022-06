Karen Burns: sajandi suurim naiste õiguste tagasikäik

Kõige võikam on viimastel päevadel olnud lugeda nendest 10–11-aastastest USA lastest, kes on intsesti või vägistamise tagajärjel rasestunud ja keda nüüd – pärast riigikohtu otsusest sõltunud seaduste jõustumist – sunnib osariik (tihti ka nende enda pere) rasedust lõpuni kandma. Need lapsed ei ole vaimselt võimelised aru saama, mis nendega toimub, ja nende kehad ei ole füsioloogiliselt sünnituseks valmis. USA naiste- ja lastearstid on aastaid kirjutanud oma kogemustest, kuidas nendeni jõudnud rasedate laste emakas lõhkeb sünnituse käigus või on neil perianaalsed rebendid sellisel määral, et peavad elu lõpuni kandma kolostoomi kotti, rääkimata vaimsest traumast ja võimetusest tulevikus lapsi saada (kui nad üldse ellu jäävad). Iga vähegi mõtlev inimene saab aru, et selline julmus ei tohi tänapäeva maailmas olla aktsepteeritav. Aga USA-s on see nüüdseks juba mõnda aega reaalsus, sest aborditeenuseid piiratakse.