Vips on häbiväärse teo omaks võtnud, avalikult vabandanud ja sotsiaalmeedia postituses märkinud, et öeldu ei peegelda tema väärtushinnanguid. Võibolla kahetseb ta siiralt, ehk soovib noormees enda karjääri päästa – kes seda teab. Küsimus on esiti selles, kui solvav keelekasutus ei esinda Vipsi väärtusi, kellele peaksime me tegelikult otsa vaatama?