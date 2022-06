JUHTKIRI | Ajaviitmine, mitte kriisiaja võimukõnelused

Palju on hurjutatud Euroopa Liitu, et see ei suuda kriitilistes olukordades piisava kiirusega otsuseid teha. Aga kas meie poliitikud on siis praegu paremad? Koalitsiooniläbirääkimistel on ainult kolm osalist (EL-i otsustusprotsessides on neid 27), aga ikka ei suudeta jõuda kokkuleppele, kuidas järgmised kaheksa-üheksa kuud riiki juhtida.