Reemo Voltri: tähelepanu, lapsevanemad! Koroonaaeg oli nohu, varsti on lapsed kogu aeg koduõppel

Asi on tegelikult lihtne: Eesti õpetajad on nii vanad, et lähevad varsti tuhandete kaupa pensionile. Aga kuna õpetaja palk on kehv, siis uusi õpetajaid juurde peaaegu ei tule. Õpetajad saavad Eesti koolidest otsa. See on puhtalt Eesti häda: mitte kuskil mujal arenenud riikides pole õpetajate keskmine vanus nii kõrge. Pole ka palk nii madal. Loogiline: miks peaks noor inimene valima ameti, kus võrreldes muu sarnase tööga saab peaaegu poole vähem palka?