JUHTKIRI | Rohkem kiirreageerimisjõudu. Praegu on abiks seegi

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas eile, et sõjaline liit suurendab oma kiirreageerimisjõudu 40 000 isikust 300 000-ni. See on väga suur kasv, aga valmisolek ei muutu päevapealt. Ja see pole ka päris see muutus, millele panustas Kaja Kallas, kui rääkis, et NATO praeguse Baltimaade kaitsmise plaani kehtides võib Eesti riik Venemaa rünnaku korral täielikult hävida.