SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa sooritab järjest sõjakuritegusid. Sakslaste liikuvsuurtükkidest räägitakse ülivõrretes

Kuigi Ukraina olukord Donbassis ei ole kiita, on siiski märke, et asjad on hakanud päris kiirelt muutuma paremuse poole.

Rinnetel on jätkuvalt kõige kuumem Donbassis ja Lõssõtsjanskist laekuv info on ambivalentne. Lõssõtsjanski kaitsjatel on oht kotti jääda juhul, kui Venemaa üksustel õnnestuks põhja poolt Donetsi jõgi ületada. Eile õhtul oli Ukraina jaoks vaba koridori laius kõige kitsama koha peal suurusjärgus 18 kilomeetrit. Venemaa sõjablogijate andmetel on Ukraina hakanud Lõssõtsjanskist vägesid välja viima, aga hetkel (29.06 hommikul) on sellele infole keeruline kinnitust leida. Ilmselgelt on olukord Ukraina väeüksuste jaoks seal väga raske.