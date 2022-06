Ivan U. Klyszcz: Kasahstani ja Moskva vahel käärib. Aga kui tõsiselt?

Tänavune Peterburi majandusfoorum ilmestas hästi isolatsiooni, kuhu Venemaa on jäetud pärast Ukraina vastu sõja alustamist. Kunagi oli see foorum rahvusvahelisi investoreid ligi tõmbav magnet, aga sel aastal jäi välishuvi majandussanktsioonide ja Venemaa sõjategevuse tõttu kahvatuks. Vähe entusiasmi paistis ka venelaste lähimate partnerite nägudelt. Koos Vladimir Putiniga laval olnud Kasahstani president Kasõm-Žomart Tokajev ei tunnistanud Ida-Ukraina „rahvavabariikide“ iseseisvust. See näitab, et isegi Moskva kauaaegsed liitlased ei soovi selle laastava sõjaga kaasa minna.