Margus Tsahkna: saavutasime Madridis pea kõik eesmärgid. Ometi teeb mind tõsiselt murelikuks üks asi

Eesti on tänaseks sõnastanud, et heidutusest enam ei piisa, vaid vaja on reaalselt kohalolevat sõjalist jõudu, mis suudab esimesest päevast alates täiemõõduliselt sõdida iga sentimeetri maa eest algusest peale. Puruks pommitatud linnade tagasivõitmine ei ole enam piisav plaan. Seda siis diviisi suuruse ning eelpaigustusega varustuse näol. Sisulise otsuse saavutamine vajab elluviimist ning ka meie loodava uue valitsuse pingutust investeeringuteks. Sest diviis vajab vastuvõtuvõimet ning investeeringuid. Siinkohal tuleb tõsiselt olla valmis võtma riigikaitselaenu, et meie enda saamatuse taha liitlaste pidev massiivne kohalolek seisma ei jää.