Triin Remmelgas: milline ühiskond me oleme, kui ütleme, et abieluvõrdsus pole oluline?

Kui pühendasin teemale rohkem tähelepanu – vestlused LGBT-sõpradega, mõne artikli lugemine ja konkreetselt abieluvõrdsuse peale mõtlemine – sain aru, et pole mingitki küsimust, abieluvõrdsust on vaja. Kui me ühiskonnana ütleme, ja me ütleme ja peamegi ütlema, et LGBT-inimesed on samaväärsed, siis peame neile ka samaväärsed õigused tagama.