Optimism koalitsioonileppe reedel kokku loksutamiseks on vaibunud

Isamaad, SDE-d ja Reformierakonda ühendab eesmärk ühtsest eestikeelsest haridussüsteemist. Teame, et praeguses süsteemis, kus meil on eestikeelsed, venekeelsed ja keelekümbluskoolid, jäävad kaotajaks just teise emakeelega lapsed. Selle aasta eksamite tulemus näitas, et gümnaasiumi lõpuks valdasid nõutud tasemel eesti keelt vaid pooled lõpetajatest. Tasemetööde tulemused neljandas ja seitsmendas klassis kinnitasid, et enam kui pooled noortest ei valda riigikeelt isegi algelisel tasemel. Halva keeleoskuse tõttu on teise emakeelega noorte valikud nii edasisel haridusteel kui ka tööturul oluliselt piiratud.

Kolm osapoolt, kes koalitsiooniläbirääkimisi peavad, on ühisel seisukohal, et nii me jätkata ei tohi. Oleme kokku leppinud, et alates 2024/2025. õppeaastast on alusharidus eestikeelne ja kompromissina on ettepanek, et 2026. aastast algab üleminek eestikeelsele õppele 1. ja 4. klassides. Arutelud käivad ka selle üle, kuidas eesmärgini jõuda. Eksperdid ütlevad, et meil ei ole võimalik kasutada ühte mudelit, mis sobiks üle Eesti. Tõenäoliselt peame eri piirkondades kasutama erinevaid üleminekuviise. Valikuid tehes on oluline, et need oleksid teaduspõhised õppekorraldusviisid, mis meid eesmärgini viivad. Olen optimistlik, et leiame sobiva sõnastuse ning haridus- ja teadusministeerium saab alustada aktiivselt tööd eesmärgi saavutamise nimel.