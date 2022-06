Vjatšeslav Jalov on oma neljale õele ja vennale praegu nii ema kui ka isa eest. Nad on pärit Donetski oblastist Verhnetoretskist, mis asus enne sissetungi algust vahetult Venemaa ja Ukraina kontrollitava Donbassi eraldusjoonel. Kuna ümber alevi paiknesid tugevad Ukraina armee positsioonid, ei suutnud venelased sõja esimestel nädalatel seda asulat ära võtta ja alguses nad ka väga ei proovinud seda teha, sest venelaste lootus oli kiirmarsiga Kiiev, Harkiv ja teised suuremad keskused ära võtta. Kuid kui Venemaale sai selgeks, et nad ei suuda Ukrainat nädalaga vallutada, siis sattus Verhnetoretsk tugeva suurtükitule alla. Ühes sellises tulelöögis hukkus 15. märtsil Vjatšeslavi ema, kes naasis parajasti koos Vjatšeslaviga koju.