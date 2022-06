Selle uudise pääle jooksis mul mööda traate mõte, et oli seda nüüd vaja: niigi on stressirohke aeg ja korjata ära siuke kogus marihuaanat Eestis, kus selle eest küsitakse niigi hingehinda – rohkem isegi, kui Helsingis või kuskil mujal Euroopas! Alkoholipoode ju ei pandud kinni! Ma ei hakka teile siin särasilmil kinnitama, et kanep on ohutu – muidugi pole ta päris ohutu, aga pole ka ohtlikum kui alkohol. Ja kui linnas liikuda, siis kanepi hõngu tuleb kogu aeg ninna, imelik on raisata politseijõude sellise asja jahtimisele, mis juba on me ümbruskonnas ja lähikonnas omamoodi kultuurinorm.