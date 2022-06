Tallinna ehitamine võib edaspidi oluliselt kiireneda

On lootust, et kogu ehitamise protsess taotlustest valmimiseni hakkab pealinnas toimuma senisest rutemini.

Tallinna linnas on pikalt asjaajamine toimunud nii, et ehitusprojektide koosolekutele ei kutsuta nende projektide autoreid – arhitekte, planeerijaid, arendajaid –, vaid projektide üle arutlevad vaid linnaametnikud. See olukord on osa põhjusest, miks on viimase aasta-kahe jooksul Tallinna ehitustaotluste menetlusajad olnud hiigelpikad. Keskmine ehitusloa ooteaeg Tallinna linnavalitsuselt on 112 päeva.