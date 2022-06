SÕJARAPORT | Igor Taro: plahvatused ja suits tagala sügavustest – HIMARS-id on saamas venelaste õudusunenäoks

Küll on vene okupante saatnud edu sellest lõigust lõuna pool, samuti Bahmuti kandis, aga Vuglegirski soojuselektrijaama kandis täiendas vene pool oma ründejõudusid ühe PTG-ga, et hoida pealetungitempot, ja neil õnnestus elektrijaama põhjaservas kanda kinnitada ning sama ka Klõnove asula piirkonnas sellest põhjas. Selle manöövriga võivad venelased seal natuke maad juurde võita, muidugi elektrijaama füüsiline kontroll on ka sisuliselt oluline.