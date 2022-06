Pärimusmuusika tipp Ukrainast annab Eestis kontserdi

Kiievist pärit maailmamuusika kvartetile ainuomane helimaastik keskendub kõlale ja hingele ning on inspireeritud Ukrainas valitsevast etnilisest mitmekesisusest. DakhaBrakha (ДахаБраха), mis tähendab vanas ukraina keeles „anna/võta“, on samaaegselt uuenduslik ja ehe.

DakhaBrakha loomingus leiab mõjutusi nii India, Aafrika kui Austraalia pärimusmuusikast. Kvarteti jõuline hääl ja suur hääleulatus loovad helimaastiku, mis ei hooli riigipiiridest, kuid mille juured on kindlalt Ukraina kultuuris. Nende muusika, mis ühendab Ukraina folkloori ja teatri, on intiimne ja mässumeelne. Oma loomingus kuulutavad nad kultuurilise ja kunstilise vabanemise sõnumit.

„Mul on väga hea meel, et Dakha Brakha Eestisse tuleb. Ukrainas toimuv tuletab väga valusalt meelde, kuidas kultuur on kandev osa ühe rahva ja riigi identiteedist. On erakordne, et nad astuvad Eestis lavale ja olen kindel, et siinne publik võtab nad soojalt vastu,“ lisas Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa.