RAAMATUBLOGI: Pandade urineerimisolümpia, pingviinidele omane grupivägistamine, nekrofiilia ja pedofiilia ehk tõde loomadest

Zooloog Lucy Cooke, kellele on kõige hingelähedasemad laiskloomad, võtab ses raamatus ette käputäie loomi-linde ja paljastab, mis on nende puhul vale, mis tõde, kusjuures see viimane on pehmelt öeldes uskumatum, kui esimene.

Angerjad. Elame justkui 21. sajandil, aga meie arusaam selle maitsva kala elutsüklist pole ikka veel midagi enamat, kui rahamahukate oletuste kogum, kirjutab Cooke. „Hoolimate miljardite dollarite kulutamisest ja parimast moodsast tehnoloogiast ei ole ühtki täiskasvanud angerjat kunagi jälgitud tema teekonnal Euroopa jõgedest Sargasso merre. Samuti pole ühtki angerjat vabaduses paaritumas nähtud. Ja mitte kunagi pole leitud angerjakudu.“

Kääbuslaisikud ei näe mitte lihtsalt välja nagu oleksid narkouimas, vaid ongi seda.

Laiskloom. Vaid Panama rannikulähedasel saarel elavad kääbuslaisikud naudivad muinasjutulist luksust: nad veedavad aega, näksides lehti, mis arvatavasti sisaldavad diasepaamisarnase toimega alkaloide. Seetõttu ei näe nad mitte lihtsalt välja nagu oleksid narkouimas, vaid ongi seda – ja neist on saanud omamoodi evolutsiooni umbtee, kui selline asi üldse olemas on.

Hüäänid. Iga hüääniklann on matriarhaat, mida valitseb üks alfaemane. Klanni ranges võimustruktuuris antakse võim alfaemase liinis edasi tema kutsikatele. Täiskasvanud isased on hierarhias kõige madalamal kohal, neist on tehtud alandlikud heidikud, kes lunivad omaksvõttu, toitu ja seksi.

Raisakotkad. Washington DC-s asub kohtuornitoloogia labor, mis tuvastab lennukiga kokkupõrganud linde, aga ka loomi. Kui tuvastati, et lennukit kahjustavad enam kui kilomeetri kõrgusel konnad, kilpkonnad, maod ning isegi kass ja küülik – kokku on tuvastatud ligi 40 loomaliiki – taibati, et tegu on saagiga, mis on röövlindude küüniste vahelt välja libisenud.