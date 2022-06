Ühel ekraanil vilgub suur Madridi kaart, kust Hispaania politsei ja armee töötajad jälgivad reaalajas linna õhuruumis toimuvat. Tippkohtumise paiga lähistel ei tohi lennata ühtegi drooni, kui see ei ole just politsei enda kontrollitud. Itaaliast pärit ekspert Claudio Palestini selgitab, et droonide tuvastamiseks kasutatakse nii radareid, raadiosageduse mõõtjaid kui ka politsei enda droonikaameraid. Konverentsihoone katusel on julgeolekutöötajad segajatega, mis droonid vajaduse korral maha võtavad.