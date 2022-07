KULTUURIBIIT | Lauljatar Anna Kaneelina playlist

Anna Pärnoja aka Anna Kaneelina ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Night Tapes - Humans

Night tapes koos Iiris Vesikuga on minu selle suve lugu päris kindlasti. Kõik on paigas.

Dina Ögon - Tombola 94

Dina Ögon on Rootist pärit bänd, mida veavad kitarrist Daniel Ögren ning laulja Anna Ahlund. Tasub kuulata nende tervet albumit, stiiline ning meeletult ägeda tunnetusega muusika.

Gaye su Akiol - Isyan manifestosu

Türgi muusika on mind ära võlunud. Tõeline suvetunne.

Mulatu Astake - Yèkèrmo Sèw

Lugu, mis jõudsis minuni tänu Jim Jarmuschi filmile „Broken flowers“. Kummaline, täpselt nii nagu mulle meeldib.

Tommy Guerrero - White sands

Ideaalne suvise autosõidu lugu.

Nick Cave & The Bad Seeds - Higgs Boson Blues

Nick Cave, mu arm! Selle suve ootus on 18.juunis Haapsalus toimub Nick Cave’i kontsert. Ja seni kulgen suvekuumuses, Nick Cave muusika ootust leevendamas.

Marten Kuningas - Allveellaeva lugu

Kümme aastat tagasi ilmus Marteni „Janu“ album. Ja kümme aastat tagasi kuulasin seda albumit hommikust õhtuni, kui enda pisikeses Kalamaja kodus üksinda remonti tegin. Sellest ajast on jäänud mingi kummaline nostalgia. Aga see album on endiselt värske ja oluline - aegumatu muusika. Üks mu isiklikke lemmikuid Eesti muusikas. Aitäh Marten!

The Paper Kites - Without Your Love (feat. Julia Stone)

Armastust täis lauluke. Kuulan ja lihtsalt ongi hea olla.

Roxy Music - If there is something

Läbi selle loo saab olla justkui kolmes eri maailmas - eriti meeldib see, mis hakkab toimuma alates minutitest 1.38.

Roisin Murphy - Exploitation

Tuleb kahetsusega tunnistada, et pole aastaid peol tantsimas käinud, aga kui selline erakordne asi peaks sündima ning see lugu mängiks, siis tõmbaks see mind täielikult endasse ning ma tantsiks ennast unustades hommikusse.

„Never underestimate creative people

And the depths that they will go“