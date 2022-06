JUHTKIRI | Vähemusvalitsus üllatas. Halvast küljest

Avalikkusele on rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusel asjalikum põhjendus ka: linna ettevalmistus olevat lünklik, pole kinnitatud, et puuduv osa kaetakse pealinna eelarvest. Ühtlasi on kahtlane, kas ehitus suudetakse lõpetada taasterahastu tingimustes seatud tähtajaks ehk 2026. aasta suveks – seda enam, et linn olevat esitanud ootamatu plaani lisada majale veel üks maa-alune korrus. Reformierakonna Tallinna volikogu liider Kristen Michal arvab koguni, et linnapea Mihhail Kõlvart peaks kogu selle jama pärast ametist lahkuma.