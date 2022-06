VIDEO | Elektrirong elektrita saarele. Meremuuseumil on Naissaare jaoks võimatuna näivad pöörlevad plaanid

Väikesest metsatukast veel läbi ja korraga on silme ees see, millest peaks meremuuseumi soovi kohaselt saama Naissaare peamine tõmbenumber ja raudtee sihtpunkt – patarei 10a võimas betoonkoloss. Ühtlasi on tegu Peeter Suure merekindluse krooniga saarele ehitatud rajatiste seas, millele oli kavandatud tohutu, 365-millimeetrise läbimõõduga mürske tulistav suurtükk. See pidi läbistama toona kõigi maailmas teada olnud sõjalaevade soomuse.