Laanet ja Sutt: uus eelhoiatussüsteem tagab, et rünnaku korral on NATO väed ammu enne vastast Eestis

Lääneriikide ja allianssi tugevus on alati peitunud tehnoloogilises ülekaalus, mille hoidmiseks tuleb igapäevaselt vaeva näha. Seda eriti täna, kus tehnoloogia areng aina kiireneb ning kolmandad riigid, eeskätt Hiina, on tehnoloogia valdkonnas üha suurem konkurent. Selleks, et allianss säilitaks enda tehnoloogilist ülekaalu ka tulevikus peame me senisest rohkem panustama murranguliste süvatehnoloogiate välja arendamisse nagu tehisintellekt, kvanttehnoloogia, robootika või autonoomsed süsteemid.