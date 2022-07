Wimbledon - sportlaste ja pealtvaatajate moeparaad

2005. aastal Eesti Päevalehele antud intervjuus tõdes tollane Eesti tenniseliidu juhatuse liige Andres Peets, et Wimbledoni tenniseturniirile jõuavad tennisemood ja moekunst laiemaltki. „Kodus kohvreid pakkides on alati mure, mida seal selga panna,“ lisas ta ja tõdes, et kui mäng on igav, tasub heita pilk publikule. Seal õnnestub sageli märgata tuntud nägusid, ja nagu juba öeldud, siis Wimbledonil ei pane rõivastusele rõhku mitte ainult mängijad, vaid ka publik. Ka moeajakirjad on altid kirjutama, kes mida kandis. Publikust võib leida nii suuri artiste, kuningliku perekonna liikmeid, armastatud näitlejaid, modelle kui ka sporditähti ning muidugi soovivad nemadki tennisistide kõrval silma paista. Kuigi kindlat rõivastusstiili pole külalistele paika pandud, julgustatakse neid kandma viisakaid riideid ning tõeline turniirifänn peaks kandma pigem säravvalgeid või metsarohelisi värvitoone.