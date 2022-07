Matis Pedak: Katri Raik aitab Narva stigmatiseerimisele ise kaasa

Olen absoluutselt nõus sellega, et oleme lääne poolt Narvat vaadanud alati natuke kahtlustava pilguga ja see peab muutuma! Narva ON Eesti ning meie töö ja vaev peab minema sinna, et täielikult integreerida Narva Eesti ühiskonda. Vaatamata Anatolidele, kes Narvas elavad (Anatolisid elab nii Tallinnas, Tartus, kui ka Keilas) alustavad seal tööd riigigümnaasiumid, mis on väga vajalikud, sest avaldavad suurt mõju kohalikule ühiskonnale. Kuid asja temaatika ei ole ainult Narvas.