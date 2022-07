FOTOD | Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistas 40. sünnipäeva

Tõnu Kaljuste asutas Eesti Filharmoonia Kammerkoori 1981. aastal. Koori ees on peadirigentidena seisnud veel Briti dirigent Paul Hillier (2001–2007), hollandlane Daniel Reuss (2008–2013) ning läti dirigent Kaspars Putniņš (2014–2021). Koori repertuaar ulatub barokkmuusikast kuni 21. sajandi teosteni, kus eriline koht on Arvo Pärdi, Veljo Tormise ja teiste Eesti heliloojate loomingul. Aastakümnete jooksul on Eesti Filharmoonia Kammerkoor jõudnud professionaalse klassikalise muusika maailmas tipptegijate hulka, mida näitab pidev osalemine rahvusvahelises muusikaelus. Stabiilset kõrgtaset näitavad ka koori ligi 80 salvestist, mida on 16 korral Grammyle esitatud ning kahel korral hinnatuima plaadiauhinna võitnud. Koori plaadistusi ehivad ka teised prestiižikad auhinnad, sh Gramophone’i auhind, Diapason d’Or de l’Année, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Choc de l’Année Classica jne. 2020. aastal valis BBC muusikaajakiri Classical Music Eesti Filharmoonia Kammerkoori kümne parima koori hulka maailmas.