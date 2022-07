SÕJARAPORT | Igor Taro: miks pommitasid venelased mahajäetud Ussisaart fosforpommidega?

Kõige kriitilisem olukord on Sjevjerodonetski operatiivsuunal, kus Lõssõtšanski kõrgendiku eelised ukraina kaitsjate jaoks ei realiseeru ilmselt täiel määral selliselt, kui seda kujutati ette Sjevjerodonetski lahingu alguses. Võib-olla oli ettekujutus, et suudetakse vene okupante hoida kaugemal, kuid nad on suutnud lisaks Sjevjerodonetskile ja Donetsi jõe kaldale põhjas tulla oluliselt lähemale ka Lõssõtšanskist lõunas ja edelas - praktiliselt külje alla. See muudab linna kaitsmise keerulisemaks, kuna kaitsjatel puudub strateegiline sügavus. Kogu alla läbimõõt on väiksem kui kõige tagasihoidlikumate vene suurtükkide laskeulatus. Seega on igasugune varustamine ja liiklemine äärmiselt raskendatud.