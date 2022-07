Illar Luht: miks ungarlased tahavad Ukraina küsimuses ühtaegu olla erapooletud ja Venemaa poole peal

1956. aasta ülestõus algas rahulike meeleavaldustega Mátyás Rákosi vastu. 23. novembril vaheti Rákosi välja Imre Nagyiga, kellest sai uus peaminister. Rákosi oli muutunud oma rahvale nii antipaatseks, et isegi ka venelased ise olid sunnitud ta tema verejanulisuse ja matslikku loomuse tõttu juhi positsioonilt tagandama. Rákosi elas oma elu ülejäänud päevad Moskvale truuks jäädes ja mälestusraamatut kirjutades Kesk-Aasias. Imre Nagy, uus väljavalitu osutus aga vastu enda tahtmist „trooja hobuseks“, pärast aga patuoinaks. Hiljem räägiti temast kui revolutsiooni tunnustatud juhist. Teisalt olnud just reformikommunist Nagy, mitte sel ajal veel väike vend János Kádár, see kes olevat ehmunud valitsushoonet ja raadiomaja piiravaid rahvahulki silmates ja kutsunud vene väed suveräänsesse Ungari Rahvavabariiki korda majja lööma.