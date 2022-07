Koosolekul otsustati, et vabatahtlikel lubatakse piiripunktiesisele Peetri platsile panna üles infotelk Ukraina lipuga, et seal põgenike vastuvõttu korraldada. Mitu vabatahtlike ühendust on valmis seal graafiku alusel töötama. „Esiteks on seda telki vaja kohtumispaigana, kui vabatahtlikud lähevad piirile põgenikele vastu. Seda on vaja saabuvatele põgenikele info jagamiseks,“ selgitas telgi tarvilikkust selle idee välja käinud Narva kunstiresidentuuri juhataja Johanna Rannula. „Teiseks on vaja seda probleemi avalikus linnaruumis näidata. Meil käib ju linnaruumist läbi sadu põgenikke päevas, see on vaja päevavalgele tuua,“ lisas ta.