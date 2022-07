Jüri Estam: NATO-s põhjalariikide liikmelisusega kauplev Erdogan võib kergitada küsimuse, kas sellist liitlast me allianssi tahtsimegi

Tundub, et äsja lõppenud NATO tippkohtumine Madridis läks üle ootuste hästi, eriti kui uskuda erinevate poliitikute enesepromomist. NATO pole kaua nii ühtne olnud kui praegu, Eesti ja teised Balti riigid said mingis ulatuses seda tähelepanu mida me vajame, ja Türgi juht Erdogan oleks justkui loobunud oma kavatsusest vetostada Rootsi ja Soome püüdlus saada kõnesoleva kaitsealliantsi liikmeiks. Päriselus ei tarvitse need asjad aga kerge vaevaga tegelikult edeneda, eriti mis puutub türklaste võimalikku edasisse käitumisse.