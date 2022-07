Läti koolid viiakse riigikeelele üle ennaktempos. Ent osa õpetajaid ei oska siiani läti keelt

President Egils Levitsilt küsiti kord, kuidas saab ta venekeelsetele kodanikele kinnitada, et Läti peab neid omainimesteks. „Olete omad siis, kui olete lõimunud,“ vastas Levits. 30 aastat tagaplaanil püsinud lõimumisküsimus on saanud nüüd Läti poliitikas aktuaalseks. 7. juunil otsustas Läti valitsus, et lätikeelsele haridusele minnakse üle varem plaanitud kuue õppeaasta asemel kahe aastaga. See tähendab, et 2025. aasta septembrist peab kogu haridussüsteem olema lätikeelne.