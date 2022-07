Eksperdid plahvatustest Belgorodis: Venemaa on sõjas käitunud niivõrd jõhkralt, et tal ei ole enam millegagi „kätte maksta“

„Ukrainal on legitiimne õigus enese kaitseks rünnata sõjalisi objekte ja infrastruktuuri Venemaa territooriumil, mida Venemaa kasutab agressiooni tarbeks Ukraina vastu. See on Ukraina legitiimne õigus. Mitte keegi ei saa väita, et see koletu sõda peab käima ainult Ukraina pinnal. Mitte mingil juhul. Teiseks, millal hakkavad venemaalased aru saama, et see on sõda, kui see nendeni kuidagiviisi ei? Et see on kuskil seal kaugel Ukrainas toimuv abstraktne asi.“