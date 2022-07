Ahti Kallikorm: kes arvavad, et Eestis on võimalik venemeelse poliitikaga veel midagi saavutada, eksivad sügavalt, aga eks kevadel näeme

Kui mõnes erafirmas teeks juhatus ettepaneku, et puudujäägi vähendamiseks kustutame tehases tuled ära, siis püsiks see juhatus ametis kõige kauem hetkeni, mil omanik sellest kuuleb. Kohtla-Järve on aga juba nädalaid pimeduses ja elanikud ei julge õhtuti väljas käia. Kui sealsetel keskerakondlastel on oma linnakodanikest savi, siis võiks keskkontor veidi mõistust ida poole eksportida, aga kardetavasti on sellest ka siin terav puudus.