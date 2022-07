SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelaste laskemoonalaod lendavad vastu taevast – suurtükituli on juba hõredam

Hoolimata katastroofilisest olukorrast tehnoloogia valdkonnas Venemaal on propagandistid ikka entusiasmi täis. Nii rääkis Dmitri Rogožin, et Venemaal käivat kibekiire ettevalmistus, et saata Marsile Venemaa missioon. Naljahambad juba räägivad, et Venemaa eesmärgiks on MNR-i väljakuulutamine (Marsnaja Narodnaja Respublika), mille saab siis liita Venemaaga, kui marslaste seas on referendum läbi viidud.