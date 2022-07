Ukraina väed taganesid Luhanskist, Venemaa tähistab suurt võitu. Mis saab edasi?

USA mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) prognoosi kohaselt jätkavad Vene väed tõenäoliselt Siverskõi linnakese suunal pealetungi ning võidakse rünnata Bahmuti ja Slovjanski linna. Praegu pole veel selge, kas Ukraina väed kavatsevad Siverskõis osutada vastupanu või jätkata taganemist Debaltseve poole. ISW andmeil vastutavad Lõssõtšanski piirkonna taktikalise tegevuse juhtimise eest Venemaa kesksõjaväeringkonna komandör kindralpolkovnik Aleksander Lapin ja Venemaa lennuvägede armee ülem kindral Sergei Surovikin. Kahe niivõrd kõrge ohvitseri osalemine sama piirkonna lahingutegevuses on märk sellest, et president Putin on omistanud Luhanski ja selle piiri kindlustamisele suure tähtsuse.