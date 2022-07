Oluline asi, millele siin tähelepanu juhtida, on see, et Jüri Ratas astus tagasi. See otsus tähendas, et rakendusid põhiseaduses toodud tähtajad (väljavõte allpool) ning see kiirendas protsessi (lisaks tasub arvestada, et Reformierakond ja Keskerakond olid suure tõenäosusega eelnevalt juba mingid asjad kokku leppinud).