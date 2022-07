Tipplilleseadja küpsetab kooki Fantaga

Pärast edukalt võistlemist hakkaski noor florist Moskvas tööl käima, et teha lilleseadeid sealsete rikkurite pulmade ja muude sündmuste jaoks. Sealt edasi tulid juba Lõuna-Prantsusmaa projektid ja Eesti suuremad üritused. Kuigi kõik läks hästi, otsustas Heiti 29-aastasena aja maha võtta ja sõita kolmeks aastaks Austraaliasse. „Läksin eelkõige inglise keelt õppima. Mul oli tunne, et Eestis on tipp saavutatud, olin juba piisavalt võistluseid võitnud ja suuri projekte teinud. Soovisin end mugavustsoonist välja vedada ja areneda. Välismaal elamine ja töötamine on kogemus, mille soovitan kõigil läbi teha, et avardada oma maailmapilti.“