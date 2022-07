Eksperdid: elektriauto pole imevahend, mis kõik transpordisektori probleemid lahendab

Elektriauto aku kulutab keskkonda

Seni on räägitud, et elektriauto on sisepõlemismootoriga autost keskkonnasäästlikum, sest ei emiteeri sõites CO₂. Seetõttu peab Euroopa Liit neid transpordisektori emissiooni vähendamise plaani osaks.

USA väljaanne, tehnoloogiauudistele keskendunud TechCrunch on ülevaatlikus artiklis viidanud sellele, et elektriautod ei pruugigi emissiooniprobleemi lahendada. Autorid selgitavad, et elektriautode heitevaba staatus ei ole üldse nii selge ja kindel, kui poliitikud ja investorid on paista lasknud.

Nimelt näitab üha enam teadustöid, et tavaautode asendamine elektriautodega süsinikuheidet märkimisväärselt ei vähenda ja kõige hullema stsenaariumi korral võib elektriautode ulatuslik kasutamine tuua kaasa hoopis heite suurenemise. Artiklis kirjeldatakse, et probleem ei peitu mitte elektri päritolus, vaid elektriauto tootmises tekkivas niinimetatud varjatud heites. Kui sisepõlemismootoriga autode kogu tootmis- ja kasutustsükkel on rangelt reguleeritud ja suures osas eeldusteta, siis elektriautode puhul see nii ei ole.

Näiteks, 50 eri teadustöö metaanalüüs näitas, et ühe liitiumaku tootmisel tekkiv CO₂ heide on 8–20 tonni, ent ühe teise hiljutise analüüsi järgi on heide hoopis 4–14 tonni. Need heitkogused on õhku paisatud enne, kui elektriauto kliendini jõuab ja oma esimesed kilomeetrid sõidab. Pealegi on nende vahemike maksimaalne kogus võrreldav väikese kütusekuluga sisepõlemismootoriga auto kogu kasutusaja jooksul põletatud kütuse CO₂ heitkogusega.