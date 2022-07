PÄEVA TEEMA | Kea Pelapson: mida nad hädaldavad. Vaadaku kui vähe saavad palka müüjad

Sellele, mida õpilane mulle on usaldanud, mõtlen õhtul enne uinumist, perega nädalavahetusel loomaaias olles, lõunasööki tehes - suvalisel hetkel oma päevast. Sellel hetkel, kui ta jagab kõige suuremat, kõige isiklikumat muret, olen saanud endale juurde veel ühe lapse. Ta on osa perest, ta ei ela minuga koos, ma ei pea teda toitma ja talle riideid selga ostma, kuid ta on minuga pidevalt kaasas.