SUUR LUGU | Monoplokk – maailma kuulsaim koletool

Küllap oled sinagi sellel valgel (või tumerohelisel) toolil istunud. Kui mitte kodus, siis kohvikus. Paar aastakümmet tagasi ei olnud needsamad toolid vallutanud mitte ainult koduaedasid, vaid ka Tallinna vanalinna. Tool, mis nüüd on pigem põlu all, on oma disainilt üks maailma geniaalsemaid leiutisi. Mis teeb selle aiatooli nii eriliseks?