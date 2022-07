Olen näinud, kuidas Mongoolia põeb Tšingis-khaani-kultust – ta on rahatähtede ja müntidel, pidevalt telepildis, üüratute kujudena sopkade otsas –, kuid ma ei tea, et keegi tahaks taastada tšingisiitide riiki, mis oli kõigi aegade suurim maismaaimpeerium. Ma ei usu, et neid hoiaks tagasi asjaolu, et Tšingis-khaan oli kõige aegade suurim mõrtsukas (suhtarvude järgi). Pigem tõdetakse ürituse ebaeetilisust ja ehk ka võimatust.